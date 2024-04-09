PSG’nin rakibi Barcelona! Rekabette Neymar öne çıkan isim...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, dev kulüplerin karşılaşmalarına sahne olacak. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile İspanyol ekibi Barcelona, çeyrek final ilk maçında yarın TSİ 22.00'da Parc des Princes'de karşı karşıya gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 16 Nisan Çarşamba günü Camp Nou 'da oynanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 13. RANDEVU

Paris Saint-Germain ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Paris Saint-Germain 4 galibiyet elde ederken, Barcelona da 4 kez kazandı. İki takım arasında oynanan 4 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fransız ekibi, bu karşılaşmalarda 21 gol atarken, İspanyol temsilcisi de 23 gol kaydetti.

İki takım, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonu son 16 turunda rakip olmuştu. Paris Saint-Germain, deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 4-1 kazanırken, rövanşta ise 1-1'lik beraberliğin ardından tur atlayan taraf oldu.