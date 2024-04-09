SABAH Spor, Galatasaraylı o taraftarı buldu! Yenge bile Çağlar Ümitli’nin yüzünü böyle güldürmedi

"YAPTIĞIM ESPRİ HOŞUNA GİTTİ"

İstanbul'da yaşayan Çağlar Ümitli, kendi işini yapan bir makina mühendisi. Galatasaray sevgisi yıllara dayanıyor ve tuttuğu takımı, kombinesini alıp takip edecek ve peşine düşecek kadar çok seviyor. Şanlıurfa'ya arkadaşı ve oğlu ile birlikte gelirken havalimanında tesadüfen bir karşılaşma yaşanıyor. Yine yüzüne aynı tebessümü kondurarak olanları şöyle anlatıyor:

"İstanbul'da bütün maçlara gidiyoruz ama çok istememize rağmen Icardi'yi hiç yakından görüp imza alma şansı olmamıştı. Havalimanında çıkışta takımla tesadüfen karşılaştık. Ayarlasak olmazdı. Oğlum Toprak Ümitli futbolcuları görünce hemen hepsinden imza almaya başladı. Ben de fotoğraflarını çekiyordum. Ama Icardi'yi görünce iş değişti. Dayanamadım, hemen çantadan formayı çıkarıp imza istedim. O an gülme nedenimiz, benim yaptığım bir espriden kaynaklı. Formayı çantadan çıkardığım için biraz kırışmıştı. Onun da elinde çantası vardı. İmzalarken düzelsin diye elimle alttan tuttum ve 'Gövdemden dolayı özür dilerim, biraz iriyim' dedim. Bu sözlerim Icardi'nin de hoşuna gitti, karşılıklı gülüştük."

BU FORMA DUVARA ASILACAK

"Peki imzalı forma ne olacak? Onu ne yapacaksınız?" diye soruyoruz. İşte cevabı:

"Formayı çerçeveleteceğim. Maçta bile giymedim. Kirlenir de sonra yıkanmaz diye. O artık benim en özel ve değerli eşyam. Evimde en değerli köşede asılı olarak duracak."