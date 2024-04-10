İsmail Kartal'dan Olympiakos sözleri! "Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz"

"HER MAÇIN HİKAYESİ BAŞKADIR"

Rakibin sahaya tek santrfor ya da çift santrfor çıkmasına göre planlar yaptıklarını belirten Kartal, "Onların yarın ne yapacakları tabii ki önemli ama bizim yapacaklarımız daha önemli." ifadelerini kullandı.

Her karşılaşmaya tek tek baktıklarını ve rakibe göre hazırlandıklarını da söyleyen Kartal, şöyle konuştu:

"Her maçın hikayesi başkadır. Yarınki rakibimizin hikayesi de başka olacak. Biz bunu antrenmanlarda çalıştık. Yarınki maçta da Fenerbahçe'ye yakışır şekilde iyi bir mücadeleyle iyi bir sonuç almak istiyoruz."

Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin yaptığı protesto hakkında da konuşan Kartal, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bizim yaşadıklarımız lig maçlarında olsun, kupa maçlarında olsun açık şekilde ortada. Haklılığımızı kamuoyuna göstermek için yaptığımız bir tepkiydi. Bu tepkinin karşılık bulduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin ülke futbolunda değişmesini düşünüyorsak, kurulların da bir değerlendirme yapmasını düşünüyoruz. Her şeyin böylece daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biz sahanın içinde kalmak istiyoruz. Yarınki maç için hazırlıklarımızı tamamladık. Dediğim gibi buradan iyi bir sonuçla İstanbul'a dönmek istiyoruz."

Teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte basın toplantısına katılan milli futbolcu Çağlar Söyüncü de zor bir maça çıkacaklarını ancak kendi planlarını yarın uygulayıp kazanmak istediklerini söyledi.