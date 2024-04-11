Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar oynandı!
Giriş Tarihi: 12.4.2024 00:12

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar oynandı!

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar oynandı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup oldu.

Öne çıkan diğer maçta İngiliz ekibi Aston Villa, sahasında Fransa temsilcisi Lille'i 2-1 yendi. Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Turnuvada rövanş maçları, 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe: 3-2

Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya): 0-0

Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan): 1-0

Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa): 2-1

ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar oynandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA