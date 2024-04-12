Beşiktaş Kulübü’nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Bayramlaşma töreninde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Hasan Arat, "Biz Beşiktaş olarak daha iyilerine layığız. Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımız güzel sonuçlar aldı. Ligde mücadelesine devam ediyor. Beşiktaş her alanda kendine yakışanı yapacak. Bugün burada gördüğüm, yurdun birçok bölgesinden gelen çocuklar, Avrupa'dan gelen çocuklar beni çok heyecanlandırdı. Bayramda buraya getirip Beşiktaş JK Müzemizi gezdirdikleri için ailelerine çok teşekkür ediyorum. Müzemizde artık tüm branşlarda başarılı olan takımlarımız yer alacak. Beşiktaşlılar her zaman kendi çocuklarına sahip çıkacaktır. Ben özellikle Yönetim Kurulum adına ailelerine ve hocalarına çok teşekkür ediyorum. Şunu unutmayalım. Beşiktaş kadınlarda çok kuvvetli olacak. Tüzük değişikliğimizde kadın yönetici mecburiyeti getireceğiz. Kongre üyelerimiz çoğalacak. Üniversite öğrencilerinin kulübümüze üye olmaları için çok ciddi çalışma yapacağız. Bugün buraya gelen herkese Yönetim Kurulum adına çok teşekkür ediyorum. Tüm ülkemizin ve Beşiktaşlıların bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Geleneksel bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.