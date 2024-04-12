Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Kulübü'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi
Giriş Tarihi: 12.4.2024 15:45

Beşiktaş Kulübü'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

DHA
Beşiktaş Kulübü’nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Beşiktaş Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni, Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine; Başkan Hasan Arat, kurulların üyeleri, EuroCup Women’da ikinci olan Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı teknik ekibi ve sporcuları, altyapı sporcuları ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Bayramlaşma töreninde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Hasan Arat, "Biz Beşiktaş olarak daha iyilerine layığız. Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımız güzel sonuçlar aldı. Ligde mücadelesine devam ediyor. Beşiktaş her alanda kendine yakışanı yapacak. Bugün burada gördüğüm, yurdun birçok bölgesinden gelen çocuklar, Avrupa'dan gelen çocuklar beni çok heyecanlandırdı. Bayramda buraya getirip Beşiktaş JK Müzemizi gezdirdikleri için ailelerine çok teşekkür ediyorum. Müzemizde artık tüm branşlarda başarılı olan takımlarımız yer alacak. Beşiktaşlılar her zaman kendi çocuklarına sahip çıkacaktır. Ben özellikle Yönetim Kurulum adına ailelerine ve hocalarına çok teşekkür ediyorum. Şunu unutmayalım. Beşiktaş kadınlarda çok kuvvetli olacak. Tüzük değişikliğimizde kadın yönetici mecburiyeti getireceğiz. Kongre üyelerimiz çoğalacak. Üniversite öğrencilerinin kulübümüze üye olmaları için çok ciddi çalışma yapacağız. Bugün buraya gelen herkese Yönetim Kurulum adına çok teşekkür ediyorum. Tüm ülkemizin ve Beşiktaşlıların bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Geleneksel bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Kulübü'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA