Beşiktaş’ın Başkanı Hasan Arat’tan yabancı VAR hakemine destek!

Hasan Arat, maç anında pozisyonların ve VAR konuşmalarının statlarda gösterilmesini istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maçlarda yabancı hakem denemelerine bu sezon bitmeden başlamaları lazım. Türk futbolunun şu andaki en büyük sıkıntısı hakemler ve video yardımcı hakemler. Büyük baskı altında kalıyorlar ve çok büyük hatalar yapabiliyorlar. Yapılan toplantıların medyaya sızdırılması Türk spor tarihindeki en can alıcı noktalardan biridir. Herkes şeffaf olmak zorunda. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere gibi liglerden yabancı hakemlerin gelmesinin doğru olacağına inanıyorum. Bu bir rekabet getirir. Bu rekabet de süreklilik sağlar. Beşiktaş olarak baştan beri bu konudaki ısrarını sürdürüyoruz. Beşiktaş her zaman yabancı hakem ve VAR konusunda ısrarcıdır. Bunun çok eğitici olacağını da düşünüyoruz. UEFA'nın bu konuda belli bir rotasyon planı olduğunu düşünüyoruz. Bunun benzeri bu sezon Alman hakemlerle Hırvatistan'da denendi ve çok başarılı sonuçlar verdi. Bu tartışmaların bitmesi lazım. Halk bundan sıkıldı. Son 4 ayda Türk spor tarihinde ender rastlanan çok büyük sıkıntılar yaşandı."

TFF SEÇİMLERİ

Hasan Arat, 18 Temmuz olarak açıklanan TFF seçimlerinin öne alınmasını istediklerini dile getirdi.

Türk futbolundaki sorunlara değinen Arat, "TFF seçimlerinin 18 Temmuz'da değil çok daha erken yapılması düşüncesindeyiz. Bunun için bütün kulüpler imzalarını vermeye başladı. Biz de imzalarımızı pazartesi günü tamamlayacağız. Beşiktaş'ın bulunduğu yer aynıdır. Kişi ayrımı gözetmeksizin kurumlarla ilgili görüşlerimizi belirtmekten çekinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yaptığı görüşmenin sorulması üzerine Hasan Arat, "Beşiktaş, her zaman en önemli iş ortağı UEFA ile iyi ilişkiler içinde olmalı. Beşiktaş'ın bundan sonraki plan ve projelerini, Türk futbolundaki sıkıntıları konuştuk. VAR'da yaptıkları uygulamaları bize anlattılar. Yaşanan olaylar, yurt dışında sıkıntılı görüntü verdi. Türkiye bu sıkıntıları aşmak, yenilenmek, TFF'de daha demokratik bir seçime gitmek zorunda. Seçim çok adaylı olmalı, kurullar atamayla değil seçimle gelmeli. Atamayla gelince bir başkanın ağzına bakıyorlar. Orada rekabetin oluşması lazım. Bu da kaliteyi getirecektir. Türkiye'de futbola çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bunların bu şekilde heba olmasını kimse istemiyor. Bu konuda öncü olmaya, düşüncelerimizi söylemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Arat, TFF seçiminde bir adayları olup olmadığının sorulmasına, "Salı günü Kulüpler Birliği toplantısı var. Bizim düşündüğümüz isimleri gündeme getireceğiz. Beşiktaş camiası olarak bu seçimlerde çok aktif olacağız. Hem kurullarda hem de yönetimde Beşiktaş kendi değerlerini öne sürecektir." diye konuştu.

- "FUTBOLDA PERFORMANSIMIZ DÜZELMEK ZORUNDA"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, futbolda performanslarının düzelmek zorunda olduğunu söyledi.

Arat, Süper Lig'de liderin 37 puan gerisine düşen futbol takımıyla ilgili, "Performansımız düzelmek zorunda. Beşiktaş daha iyi oynamak zorunda. Türkiye Kupası'nı kazanmalıyız. İyi bir takımız ama kötü günler geçiriyoruz. Bunu camia olarak atlatacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.