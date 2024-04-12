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Giriş Tarihi: 12.4.2024 14:24

Beşiktaş'tan Marco Reus bombası

Beşiktaş’tan Marco Reus bombası

Borussia Dortmund ile kontratı bitecek olan Marco Reus için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Süper Lig devi Beşiktaş, Alman yıldızın transferi için düğmeye bastı.

Beşiktaş, yaz transfer sezonu için elini çabuk tutmak istiyor... Bu doğrultuda yıldız bir 10 numara almak isteyen Siyah-Beyazlılar, Borussia Dortmund'un süperstarı Marco Reus'u renklerine bağlamayı hedefliyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 34 yaşındaki oyuncunun, yaşanan son gelişmelere göre sözleşme uzatmama ihtimali bir hayli yüksek.

TRABZONSPOR DA İSTEMİŞTİ
Kara Kartal, bu transferi bitirme konusunda kararlı... Tecrübeli futbolcuyu, daha önce Süper Lig'den Trabzonspor da istemişti. Birçok talibi olan deneyimli futbolcu için anlaşma zeminini sağlamak zor gözükse de Siyah-Beyazlılar, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istiyor. Gelen son haberlere göre, Reus'un kendisi için yapılacak tüm teklifleri dinleyeceği ve sonrasında karar vereceği bilgisine ulaşıldı. (Fanatik)

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Beşiktaş'tan Marco Reus bombası
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