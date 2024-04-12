F.Bahçe hükmen mağlup Süper Kupa G.Saray’ın

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşı karşıya geldiği Süper Kupa finalinde sahadan çekilmesiyle ilgili kararını resmen duyurdu.Ayrıca sarı-lacivertli yönetici Ahmet Ketenci'nin 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası aldığı ifade edildi. PFDK, aynı müsabakadaki 'saha olayları' ve 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Galatasaray'a toplam 212 bin TL para cezası verdi.7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa finaline Fenerbahçe, sahaya U19 oyuncularıyla çıkmış, maçın hemen başında Galatasaray, İcardi'nin golüyle öne geçmişti. Sarı-lacivertli takım ise bu golün hemen ardından henüz ikinci dakika dolmadan sahadan çekilmişti.