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Giriş Tarihi: 12.4.2024 16:15 Son Güncelleme: 12.4.2024 16:18

Leao'dan İtalyan gazeteciye sert tepki: "İşini düzgün yap"

Leao’dan İtalyan gazeteciye sert tepki: İşini düzgün yap

UEFA Avrupa Ligi'nde iki İtalyan temsilcisi Milan ve Roma çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. De Rossi'nin çalıştırdığı Roma, Mancini'nin attığı golle deplasmanda Milan'ı 1-0 mağlup etti ve yarı finale göz kırptı. Maçta etkisiz olan ve yerini Okafor'a bırakan Leao, maçın ardından mix zone'da bir gazeteciyle tartıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçlarda Milan ile Roma karşı karşıya geldi. Roma, Mancini'nin golüyle deplasmanda Milano ekibini 1-0 mağlup etti ve skor avantajını elde etti. Maçın ardından Leao ile bir gazeteci arasında yaşanan tartışma dikkat çekti.

Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, maçtan sonra sinirlerine hakim olamadı. 78. dakikada yerini Okafor'a bırakan Leao, öfkesini Mix Zone'da (Oyuncuların çıkış yaptığı, gazetecilerin bulunduğu karma alan) bulunan bir muhabirden çıkardı.

'İŞİNİ DÜZGÜN YAP!'

Leao'nun, San Siro'daki Roma mağlıbiyetinden sonra gazeteciyle girdiği diyalog sırasında sakinliğini kaybettiği görüldü. Sosyal medyaya düşen videoda Leao, Mix Zone'dan çıkarken yayın yapan gazeteci, "İşte Leao stadyumdan ayrılıyor" diyor.

Daha sonra ise Portekizli futbolcu, muhabirin yanına gidip, Ne istiyorsun? İşini düzgün yap!" diye bağırıyor. Leao'nun bu esnada küfür ettiği de bildiriliyor.

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Leao'dan İtalyan gazeteciye sert tepki: "İşini düzgün yap"
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