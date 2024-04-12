Leao'dan İtalyan gazeteciye sert tepki: "İşini düzgün yap"

'İŞİNİ DÜZGÜN YAP!'

Leao'nun, San Siro'daki Roma mağlıbiyetinden sonra gazeteciyle girdiği diyalog sırasında sakinliğini kaybettiği görüldü. Sosyal medyaya düşen videoda Leao, Mix Zone'dan çıkarken yayın yapan gazeteci, "İşte Leao stadyumdan ayrılıyor" diyor.

Daha sonra ise Portekizli futbolcu, muhabirin yanına gidip, Ne istiyorsun? İşini düzgün yap!" diye bağırıyor. Leao'nun bu esnada küfür ettiği de bildiriliyor.