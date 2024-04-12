PSG, Osimhen için 120 milyon Euro ödemeye hazır

Gelecek sezon Kylian Mbappe'yi, Real Madrid'e kaptırmasına kesin gözüyle bakılan PSG, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. İtalyan gazetesi Il Mattino'nun haberine göre Fransız devininin hedefindeki isim, Napoli'den Victor Osimhen...

Hücum hattına kaliteli bir forvet arayan Paris temsilcisi, Osimhen için talep edilen bonservis bedeli olan 120 milyon Euro'yu ödemeye hazır. Sözleşmesi 2025'te bitecek 25 yaşındaki forvetin de, ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. PSG'nin, İtalyanlar'la anlaşması durumunda ise Nijeryalı yıldıza imaj haklarının tamamını kendisine bırakarak, senelik 13 milyon Euro maaş vermeyi planladığı ifade edildi.



