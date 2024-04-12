Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PSG, Osimhen için 120 milyon Euro ödemeye hazır
Giriş Tarihi: 12.4.2024 14:33

PSG, Osimhen için 120 milyon Euro ödemeye hazır

PSG, Osimhen için 120 milyon Euro ödemeye hazır

Kylian Mbappe’nin ayrılacak olması sebebiyle yıldız forvet arayan PSG, Napoli'den Osimhen için gemileri yaktı. Fransız devi, Nijeryalı golcü için 120 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır...

Gelecek sezon Kylian Mbappe'yi, Real Madrid'e kaptırmasına kesin gözüyle bakılan PSG, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. İtalyan gazetesi Il Mattino'nun haberine göre Fransız devininin hedefindeki isim, Napoli'den Victor Osimhen...

Hücum hattına kaliteli bir forvet arayan Paris temsilcisi, Osimhen için talep edilen bonservis bedeli olan 120 milyon Euro'yu ödemeye hazır. Sözleşmesi 2025'te bitecek 25 yaşındaki forvetin de, ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. PSG'nin, İtalyanlar'la anlaşması durumunda ise Nijeryalı yıldıza imaj haklarının tamamını kendisine bırakarak, senelik 13 milyon Euro maaş vermeyi planladığı ifade edildi.


ARKADAŞINA GÖNDER
PSG, Osimhen için 120 milyon Euro ödemeye hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA