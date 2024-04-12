Real Madrid’in hedefindeki isim: Franco Mastantuono

Kadrosuna son dönemde birçok genç ismi katan Real Madrid'in yaz Transfer dönemindeki hedefi Franco Mastantuono. Relevo'da yer alan haberde River Plate formasıyla dikkat çeken Franco Mastantuono'yu Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haberde, genç futbolcunun sözleşmesinde 45 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli olduğu ifade edildi. 16 yaşındaki Franco Mastantuono'nun İtalyan pasaportuna da sahip olduğu ve gelecek sezon takıma katılabileceği kaydedildi. River Plate formasıyla bu sezon 10 maçta görev yapan genç oyuncu, 1 gol kaydetti.