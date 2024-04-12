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Giriş Tarihi: 12.4.2024 09:21

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Draguş tamam, sıra Standard Liege'de

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Draguş tamam, sıra Standard Liege’de

Trabzonspor, Denis Draguş için temasları sıklaştırdı. Gaziantep FK’de kiralık oynayan 24 yaşındaki forvet, Trabzonspor’la anlaştı. Fırtına, bonservis için Standard Liege ile pazarlıklara başladı.

Trabzonspor'un transfer çalışmalarının odağındaki isimlerden birisi Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Denis Draguş. 24 yaşındaki oyuncuyla bir süredir menajeri üzerinden yapılan görüşmelerde gelecek sezon Bordo-Mavili formayı giymesi konusunda prensip anlaşmasına varılırken, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Belçika kulübü Standard Liege ise henüz onay vermedi.

Trabzonspor'un ilk teklifi karşısında yüksek bir bonservis beklentisi içerisine giren Liege'i ikna etmek için oyuncunun devreye gireceği öğrenildi. Rumen santrforun, Karadeniz ekibinden gelen teklif sonrası oldukça heyecanlı olduğu ve bu transferin gerçekleşmesini çok istediği öğrenildi.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Draguş tamam, sıra Standard Liege'de
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