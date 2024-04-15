İstanbulspor’dan Hatay’a çelme

DÜŞME hattını ilgilendiren karşılaşmada İstanbulspor, Hatayspor'u ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti ve Ağustos 2003'ten (3-0 vs F.Bahçe) bu yana lig deplasmanlarındaki en farklı galibiyetini elde etti.
İlk yarısı golsüz geçilirken ikinci devrede baskısını artıran İstanbulspor, 68'de Loshaj'ın şık golüyle kilidi kırdı: 0-1. 71'de Emir Kaan'ın asistinde Mendy farkı 2'ye çıkarırken 87'de ise Vefa Temel skoru belirledi: 0-3.
İstanbulspor ligde 10 maç sonra kazanırken Hatayspor, bu mağlubiyetle kümede kalma yolunda yara aldı.