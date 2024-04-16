Avrupa futbolunun yeni kahramanı: Xabi Alonso

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta bileği bükülmeyen Kuzey Vestfalya ekibi, İspanyol çalıştırıcı yönetiminde 119 yıllık tarihinin ilk zaferini ilan etti. Antrenörlük kariyerine 2018 yılında Real Madrid altyapısında başlayan Xabi Alonso, daha sonra Real Sociedad B takımının başına geçti. 42 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktör olarak üst seviyede ilk deneyimini ise Bayer Leverkusen ile yakaladı.



DEVLER PEŞİNE DÜŞTÜ!

Geçen sezon 8. haftada 5 puanda olan Leverkusen 17. sıradayken göreve gelen Alonso, çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 7 mağlubiyet, 6 beraberlik yaşadı ve 50 puanla ligi 6. sırada bitirdi. Bu sezon ise aldığı emaneti ilmek ilmek işleyerek iki sezonda takımı şampiyonluğa taşıdı. 29 haftada 25 galibiyet- 4 beraberlikle namağlup 79 puanla zirvede yer alan Alman ekibi, en yakın rakipleri Bayern Münih ve Stuttgart'ın 16 puan önünde bulunuyor. Başarılı çalıştırıcının adı Real Madrid ve Liverpool ile anılıyor.



AVRUPA'DA SON 8'DE KUPADA FİNALDE

Leverkusen, Avrupa Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlarken son 16'da Karabağ'ı eledi. Alonso'nun takımı, çeyrek final ilk maçında West Ham'ı 2-0 yendi. Almanya Kupası'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanırken finalde 2. lig ekibi Kaiserslautern ile oynayacak.



DAYI'DAN ESKİ TAKIMINA TEBRİK

SEZON başında Galatasaray'ın Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay da eski takımını kazandığı şampiyonluktan ötürü kutladı. Alman ekibinin maçlarını yakından takip eden Dayı lakaplı oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda arkadaşlarını tebrik ederek, "İyi kutlayın çocuklar! Siz bunu hak ediyorsunuz. Yakında biz de aynısını yapacağız ve sonra birlikte kutlayacağız!" ifadelerini kullandı.