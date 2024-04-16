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Giriş Tarihi: 16.4.2024 21:48

Bakan Bak, milli eskrimci Doruk Erolçevik'i tebrik etti

Bakan Bak, milli eskrimci Doruk Erolçevik’i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler ve Yıldızlar Eskrim Şampiyonası’nda yıldız erkekler epe kategorisinde altın madalya kazanan Doruk Erolçevik'i yayımladığı mesajla kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler ve Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda yıldız erkekler epe kategorisinde altın madalya kazanan Doruk Erolçevik'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda yıldız erkekler epe kategorisinde altın madalya kazanan Doruk Erolçevik'i kutluyorum. Doruk, erkekler epede Türk eskrim tarihinin dünya şampiyonalarındaki ilk derecesini elde ederek bizleri gururlandırdı. Milli sporcumuzun elde ettiği bu başarının diğer sporcularımıza da ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum. Şampiyonada mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum."

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Bakan Bak, milli eskrimci Doruk Erolçevik'i tebrik etti
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