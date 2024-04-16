Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba: Beşiktaş hiçbir konuda zarar görmez

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, gündeme dair bir açıklama yaptı.

İşte Samet Aybaba'nın açıklamaları:

"Rakiplerimiz Galatasaray'ın 39, Fenerbahçe'nin 37 puan gerisindeyiz. Beşiktaş ile rakiplerinin arasında böyle bir puan farkı varsa, orada bir çürümüşlük vardır. Beşiktaş'ın yeri zirve, hedefi de her zaman şampiyonluktur.

Beşiktaş'ın başka bir sonuca odaklanması ve bunu kabul etmesi mümkün değildir. Teşhisi doğru koymazsak, tedavide başarı şansımız yoktur. Birbirimizi kandırmayı bırakalım. Güzelleme konuşmaları sezon başından itibaren çokça yapılmış ancak herhangi sonuç alınamamıştır.

Kendi gerçeğimiz ile yüzleşeceğiz. Kadromuzda hala düzeltebileceğimiz ve kazanabileceğimiz iyi niyetli oyuncularla devam edeceğiz, düzeltemediğimiz bölümü değiştireceğiz. Bu kadar basit. Bizim olduğumuz yerde, Beşiktaş hiçbir konuda zarar görmez. Herkesin içi rahat olsun."