Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı canlı izle! Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı şifresiz mi, TV8,5'ta mı?
Giriş Tarihi: 16.4.2024 14:10 Son Güncelleme: 16.4.2024 14:10

Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı canlı izle! Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı şifresiz mi, TV8,5'ta mı?

Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı canlı izle! Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı şifresiz mi, TV8,5’ta mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmalarında rövanş oynanıyor. Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Geçtiğimiz maç rakibini 2-1 mağlup eden İspanyol ekip bu kez deplasmana konuk oluyor. Maçın canlı yayınıyla ilgili TV8,5 ve Exxen yayın akışına dönüldü. Peki; Borussia Dortmund - Atletico Madrid rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...

Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı canlı izle şifresiz ve HD başlıklı araştırmalar hız kazandı. Futbolseverler yarı finale çıkacak 4 takımı merak ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşlarında aynı saatler de Barcelona da PSG ile karşılaşacak. Peki; Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

BORUSSİA DORTMUND - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Borussia Dortmund ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Heyecanlı mücadele 16 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TV8,5'ten şifresiz yayımlanacak.

BORUSSİA DORTMUND - ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE

Rövanş maçını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

BUGÜNKÜ MAÇLAR

22.00 Barcelona - PSG (Exxen)

22.00 Borussia Dortmund - Atletico Madrid (TV8,5)

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Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı canlı izle! Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı şifresiz mi, TV8,5'ta mı?
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