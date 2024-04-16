Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı canlı izle! Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı şifresiz mi, TV8,5’ta mı?

Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı canlı izle şifresiz ve HD başlıklı araştırmalar hız kazandı. Futbolseverler yarı finale çıkacak 4 takımı merak ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşlarında aynı saatler de Barcelona da PSG ile karşılaşacak. Peki; Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?
BORUSSİA DORTMUND - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Borussia Dortmund ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Heyecanlı mücadele 16 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak.