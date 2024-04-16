Dursun Özbek'ten flaş açıklama: "Sn. Büyükekşi'yi ikna etme çabasındayım."

"BÜYÜKEKŞİ'Yİ İKNA ETME ÇABASINDAYIM"

Başkan Dursun Özbek, "Seçimin haziran ayında yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum. En azından bu denenmeli. Sayın Mehmet Büyükekşi ile görüşerek ikna etme çabasındayım. Sonuç alınamazsa sonrasında ne yapılacağına bakılmalı. Kulüpler Birliği'nin birliği bozulmamalı." açıklamasını yaptı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"Büyükekşi erken seçime evet dedi. Bunun daha uygun tarihe çekilmesi konusunda da kapının açık olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da kendisiyle defalarca görüştüm. Türk futbolunun menfaati, bu seçimin daha erken yapılması. İmza toplayarak bunun üzerine gitmektense bizim görüşümüz görüşerek ve mutabık kalarak bu erken seçimi yapmak."

"ADAYLAR KONUSUNDA TELAFFUZ EDİLEN BİR İSİM YOK"

"Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile bugün konuşacağız. (TFF Başkanlığı) Adaylar konusunda henüz telaffuz edilen bir isim yok."