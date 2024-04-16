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Giriş Tarihi: 16.4.2024 11:34 Son Güncelleme: 16.4.2024 11:39

Samet Aybaba açıkladı! Sergen Yalçın ile görüşme oldu mu?

Samet Aybaba açıkladı! Sergen Yalçın ile görüşme oldu mu?

Bu sezon teknik direktörlerden yana krizler yaşayan Beşiktaş, Fernando Santos ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin göreve getirildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı takımın, eski hocası Sergen Yalçın ile görüştüğü iddiaları gündeme gelirken, Samet Aybaba konuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un görevine son verilmesinin ardından, Portekizli hocanın yerine getirilen Serdar Topraktepe'nin ekibinde yer alacak isimler de belli oldu.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Serdar Topraktepe'nin ekibinde şu isimler yer alacak:

Hakan Çalışkan - Kaleci Antrenörü

Miguel Peiro Montanana - Atletik Performans Antrenörü

Barış Gürol - Atletik Performans Antrenörü

SAMET AYBABA'DAN SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

Samet Aybaba, Sergen Yalçın ile görüşüldüğü iddiasına yönelik, "Sergen Yalçın görüşme olmadı. Öyle bir girişimimiz yok." açıklamasını yaptı.

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Samet Aybaba açıkladı! Sergen Yalçın ile görüşme oldu mu?
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