Samet Aybaba açıkladı! Sergen Yalçın ile görüşme oldu mu?

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Serdar Topraktepe'nin ekibinde şu isimler yer alacak:

Hakan Çalışkan - Kaleci Antrenörü

Miguel Peiro Montanana - Atletik Performans Antrenörü

Barış Gürol - Atletik Performans Antrenörü

SAMET AYBABA'DAN SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

Samet Aybaba, Sergen Yalçın ile görüşüldüğü iddiasına yönelik, "Sergen Yalçın görüşme olmadı. Öyle bir girişimimiz yok." açıklamasını yaptı.