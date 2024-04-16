Samet Aybaba açıkladı! Sergen Yalçın ile görüşme oldu mu?

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un görevine son verilmesinin ardından, Portekizli hocanın yerine getirilen Serdar Topraktepe'nin ekibinde yer alacak isimler de belli oldu.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Serdar Topraktepe'nin ekibinde şu isimler yer alacak:
Hakan Çalışkan - Kaleci Antrenörü
Miguel Peiro Montanana - Atletik Performans Antrenörü
Barış Gürol - Atletik Performans Antrenörü
SAMET AYBABA'DAN SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI
Samet Aybaba, Sergen Yalçın ile görüşüldüğü iddiasına yönelik, "Sergen Yalçın görüşme olmadı. Öyle bir girişimimiz yok." açıklamasını yaptı.