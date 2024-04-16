SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Serdar Topraktepe gençlere şans verecek

Beşiktaş'ın genç yetenekleri, Serdar Topraktepe'nin teknik sorumluluk görevine getirilmesiyle birlikte yeniden forma şansı bulmaya başlayacak. Rıza Çalımbay'ın görevden alınmasından sonra 3 maçta takımın başında yer alan Topraktepe, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz başta olmak üzere gençleri sahneye sürmüştü. Siyah-beyazlı hoca ikinci görev döneminde gençlere yine mümkün olduğu kadar süre vermeye çalışacak.

SEMİH DEVAM, DEMİR EGE YENİDEN KADROYA

İlk olarak Serdar Topraktepe'nin 11'de forma verdiği golcü oyuncu Semih Kılıçsoy takımdaki yerini koruyacak. Fernando Santos döneminde kulübeye mahkum olan Demir Ege Tıknaz yeniden şans bulacak. Serdar Topraktepe'nin süre vereceği diğer gençler Serkan Emrecan Terzi, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Hekimoğlu olacak. Topraktepe'nin Yakup Arda ve 16 yaşındaki golcü Mustafa'ya zaman zaman forma vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta şans bulmaya başlayacak bir diğer isim Tayyip Talha Sanuç olacak. Serdar Topraktepe, Fernando Santos'un son dönemde hiç görev vermediği genç stopere kalan maçlarda şans tanıyacak. (Milliyet)

