Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu’ndan ayet paylaşımı!

Galatasaray, Alanyaspor'u 4-0 yenerek 32. haftayı da zirvede tamamladı. İlk 11'de maça başlayan Kerem Aktürkoğlu düşük performansı nedeniyle otoritelerin eleştirilerine hedef oldu. İkinci yarıda oyundan alınan milli futbolcu, manidar paylaşım geldi.

Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından "Allah imtihan ediyor ve diyor ki; seni öyle bir imtihan edeceğim ki, yıpratacağım çok üzüleceksin, bunalacaksın ama isyan etme! Bak bu imtihanı geç; sana öyle güzellikler vereceğim ki, her şeyi unutacaksın. 'Veli Rabbike fasbir.' Rabbin hatrına sabret..." paylaşımını yaptı.