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Giriş Tarihi: 16.4.2024 20:22 Son Güncelleme: 16.4.2024 20:32

TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında...

TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında...

Son dakika spor haberi: TFF 32. hafta maçlarının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. İşte hakem Tugay Kaan Numanoğlu ve VAR hakemi Narciso'nun diyalogları...

TFF 32. hafta maçlarının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. İşte hakem Tugay Kaan Numanoğlu ve VAR hakemi Narciso'nun diyalogları...

İŞTE O DİYALOGLAR:

VAR hakemi Andre Narciso: "Tugay, beni duyuyor musun?"

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu: "Evet."

Andre Narciso: "Sana sahada inceleme öneriyorum."

Tugay Kaan Numanoğlu: "Tamam."

Andre Narciso: "6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Defans oyuncusu topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor."

Tugay Kaan Numanoğlu: "Geliyorum Andre."

Andre Narciso: "Başka açı ister misin?"

Tugay Kaan Numanoğlu: "Evet. Tamam, bu penaltı Andre, teşekkürler. Penaltı, kart yok."

Andre Narciso: "Kart yok, topla oynamaya çalışıyor. Sadece penaltı."

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TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında...
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