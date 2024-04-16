TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında...

TFF 32. hafta maçlarının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. İşte hakem Tugay Kaan Numanoğlu ve VAR hakemi Narciso'nun diyalogları...

İŞTE O DİYALOGLAR:

VAR hakemi Andre Narciso: "Tugay, beni duyuyor musun?"

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu: "Evet."

Andre Narciso: "Sana sahada inceleme öneriyorum."

Tugay Kaan Numanoğlu: "Tamam."

Andre Narciso: "6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Defans oyuncusu topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor."

Tugay Kaan Numanoğlu: "Geliyorum Andre."

Andre Narciso: "Başka açı ister misin?"

Tugay Kaan Numanoğlu: "Evet. Tamam, bu penaltı Andre, teşekkürler. Penaltı, kart yok."

Andre Narciso: "Kart yok, topla oynamaya çalışıyor. Sadece penaltı."