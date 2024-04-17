Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar: Favori biziz

Olympiacos, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın saat 22.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Olympiacos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar ve futbolculardan Daniel Podence açıklamalarda bulundu. İyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Mendilibar, "İlk maçtaki iyi yanlarımızı örnek alacağız. Maça başlangıcımızın tekrarını hedefliyoruz ama o kadar kolay olmayacağını biliyoruz. İlk maçtaki hataları tekrarlamamak için var gücümüzle oynayacağız. Hedefimiz tur atlamak" ifadelerini kullandı.

"İLK MAÇA BENZER BİR MAÇ OLMAYACAKTIR"

İlk maçtan farklı bir karşılaşma olacağını aktaran deneyimli teknik adam, "İlk maça benzer bir maç olmayacaktır. İlk oyun karakterimizi ve planımızı aynen uygulayacağım. Bizim için ilk maçta oyunun şeklini değiştiren talihsiz penaltıydı ve bu bizi etkiledi" sözlerini sarf etti.

"YORGUNLUKTAN UZAK TAKIMLA ÇIKACAĞIZ"

Yorgunluktan uzak bir takımla sahaya çıkacaklarını belirten Mendilibar, "Tecrübe genç olduğun zaman sende yoktur. İçindeki hisler farklıdır. Fakat tecrübenin verdiği bilgi, ilk zamanki heyecanla birleştiğinde, her iki anlamda yorgunluktan uzak takımla çıkacağız" şeklinde konuştu.

"FAVORİ BİZİZ"

Türkiye Ligi'ni takip ettiğini söyleyen Mendilibar, "Şampiyonluk yarışında 2 takım var ve aralarında 2 puan fark var. Her birinin programını bilmiyorum. Bundan sonra kendi gücünü gösteren şampiyon olacak. Yarınki maçta Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama favori biziz. Sadece tur atlamayı değil iyi bir oyunla turu geçmeyi hedefliyoruz. Avrupa'da görev alan takımlar üst üste maç yapmaya hazır olmak zorunda. Bir maç oynayıp oynamamak sebep olmamalı. Kendisini oyuna ve maça veren bir takım bu tür durumlara takılmaz. En iyi antrenman maçtır" ifadeleriyle sözlerini noktaladı

DANIEL PODENCE: BURAYA MÜCADELE ETMEYE GELDİK

Fenerbahçe'nin kalitesini bildiği söyleyen Daniel Podence ise, "Maça çıkmak için sabırsızım. Zor maçların oyuncusu olduğumu kanıtlamak için güzel bir fırsat. Buraya mücadele etmeye geldik. Bizim işimiz aynı, her şekilde kendimizi vermek için buradayız. Bizim işimiz bu. 3-2'ye rağmen kazanmak hedefimiz olmalı yoksa bu işi yapmanın bir manası yok. Onlar bizim, biz de onların kalitesini biliyoruz" şeklinde konuştu.