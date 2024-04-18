Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 34. ve 35. hafta maçlarının programları duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 34. haftada Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşma 27 Nisan Cumartesi günü 19.00'da yapılacak. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar ise aynı gün ve saatlerde oynatılacak.





Trendyol Süper Lig 34. ve 35. hafta programları şöyle:



34. hafta



26 Nisan Cuma



20.00 Adana Demirspor - Galatasaray



27 Nisan Cumartesi



16.00 Kasımpaşa - Samsunspor



16.00 Sivasspor - Konyaspor



19.00 Hatayspor - RAMS Başakşehir



19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş



28 Nisan Pazar



16.00 Pendikspor - Kayserispor



16.00 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor



19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü



19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK



29 Nisan Pazartesi



20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor



35. hafta



3 Mayıs Cuma



20.00 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor



20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor



4 Mayıs Cumartesi



16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor



19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük



19.00 Samsunspor - Trabzonspor



5 Mayıs Pazar



16.00 RAMS Başakşehir - Kasımpaşa



19.00 Gaziantep FK - Hatayspor



19.00 Galatasaray - Sivasspor



6 Mayıs Pazartesi



20.00 Antalyspor - Pendikspor



20.00 Konyaspor - Fenerbahçe