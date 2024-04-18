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Giriş Tarihi: 18.4.2024 12:09 Son Güncelleme: 18.4.2024 12:13

Galatasaray'a dev gelir! Loca ve VIP koltuklardan gelen kazanç belli oldu

Galatasaray’a dev gelir! Loca ve VIP koltuklardan gelen kazanç belli oldu

Bu sezon şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray, transfer harcamaları için de kasasını doldurmak adına adımlarını atmaya devam ediyor. Sarı-kırmızlı yönetim, projelerinde hedefe ulaştıve yaklaşık 2 milyar 827 milyon TL'lik gelir elde etti.

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray son yılların en büyük tribün gelirini elde başladı. Divan Kurulu toplantısında aktarılan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Rams Park Stadyumu'ndaki loca sayısını 198'den 221'e çıkarmış durumda.

GELİRLER 2 KATINA ÇIKTI

Üstelik bu loca ve VIP koltukların 2024-2025 sezonuna yönelik yapılan satışlarından şu ana kadar 2 milyar 827 milyon Lira gelir elde edildiği, bunun artarak devam edeceği belirtildi. Bu sezonda elde edilen loca ve VIP geliri ise 1 milyar 555 milyon Lira'ydı. Böylece Galatasaray, kazancını 2 katına çıkarmış oldu.

İŞTE GALATASARAY'IN LOCA VE VİP GELİRLERİ

Sezon Kazanç
2021-2022 240 milyon TL
2022-2023 571 milyon TL
2023-2024 1 milyar 555 milyon TL
2024-2025 2 milyar 827 milyon TL+

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Galatasaray'a dev gelir! Loca ve VIP koltuklardan gelen kazanç belli oldu
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