Galatasaray’a dev gelir! Loca ve VIP koltuklardan gelen kazanç belli oldu

GELİRLER 2 KATINA ÇIKTI

Üstelik bu loca ve VIP koltukların 2024-2025 sezonuna yönelik yapılan satışlarından şu ana kadar 2 milyar 827 milyon Lira gelir elde edildiği, bunun artarak devam edeceği belirtildi. Bu sezonda elde edilen loca ve VIP geliri ise 1 milyar 555 milyon Lira'ydı. Böylece Galatasaray, kazancını 2 katına çıkarmış oldu.

İŞTE GALATASARAY'IN LOCA VE VİP GELİRLERİ

Sezon Kazanç

2021-2022 240 milyon TL

2022-2023 571 milyon TL

2023-2024 1 milyar 555 milyon TL

2024-2025 2 milyar 827 milyon TL+