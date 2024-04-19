Juventus, deplasmanda Cagliari ile 2-2 berabere kaldı - Maçın Özeti...

Serie A'da zirve yarışı devam ediyor. Torino ekibi Juventus, bugün deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya geldi. Cagliari, 30. dakikada Gianluca Gaetano (penaltı) ve 36. dakikada Yerry Mina (penaltı) golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda dah etkili taraf olan Juventus'un gollerini 61. dakikada Dusan Vlahovic ve 87. dakikada Alberto Dossena (kendi kalesine) kaydetti. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna girdi. Bu beraberliği ardından üçüncü sıradaki Juventus puanını 64'e, Cagliari ise 32'ye çıkardı.