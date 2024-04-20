Dries Mertens, Napoli’den ayrılık sebebini açıkladı

Önümüzdeki ay 37 yaşına girecek olan Dries Mertens, izin gününde dinlenmek için tatil yeri olarak Napoli'yi tercih etmişti. Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan, ancak Sarı-Kırmızılılar'da 1 yıl daha yola devam etmesi düşünülen tecrübeli futbolcu, efsanesi olduğu eski takımı Napoli'nin idmanını izlemişti. Mertens'e minik oğlu Ciro da eşlik ederken, Belçikalı yıldız o anlara ait bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu durum İtalyan ekibiyle ilgili dedikoduları artırsa da yıldız oyuncunun, Cim Bom'da kalması bekleniyor.

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens, İtalyan kulübünden neden ayrıldığıyla ilgili gelen bir soruya da yanıt verdi. 9 sene Napoli forması giyen başarılı futbolcu, "Çünkü artık yavaşlamıştım, bu yüzden. Napoli'de uzun yıllar oynadıktan sonra oranın bir taraftarı oluyorsunuz. Scudetto'yu (Şampiyonluk) kazanmanın ne demek olduğunu biliyordum, bunu isterdim ama tüm maçları izledim ve futbolun tadını çıkardım" cevabını verdi.

Mertens, 9 senelik Napoli kariyerinde tam 397 maça çıktı. 148 gol, 90 asistlik performans sergileyen deneyimli isim, Maviler'in tarihinde en golcü oyuncusu olmuştu. (Fanatik)