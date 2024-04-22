Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan Nicolas Valentini bombası!

Fernando Santos ile yolları ayıran Beşiktaş yeni sezon planlamasına tüm hızıyla devam ediyor. Hoca arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların savunmayı Arjantin'den bir takviyeyle güçlendireceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ, VALENTINI İLE ANLAŞTI İDDİASI

TNT Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Boca Juniors forması giyen Nicolas Valentini transferini bitirmeye hazırlanıyor. Inter'in de radarında olan ve Arjantin Milli Takımı'na kadar yükselme başarısı gösteren 23 yaşındaki sol stoper ile Beşiktaş'ın el sıkıştığı öne sürüldü.

KADRO DIŞI KALDI

Sözleşme yenilemediği için bir süredir Boca Juniors tarafından kadro dışı bırakılan Nicolas Valentini, Arjantin ekibiyle bu sezon 9 maça çıktı. 1.87'lik stoper bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.