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Giriş Tarihi: 22.4.2024 13:19

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan Nicolas Valentini bombası!

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan Nicolas Valentini bombası!

Son dakika Beşiktaş haberi: Yaz transfer sezonu için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İlk hamlesini savunma bölgesine yapması beklenen siyah-beyazlıların Nicolas Valentini ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte tüm detaylar...

Fernando Santos ile yolları ayıran Beşiktaş yeni sezon planlamasına tüm hızıyla devam ediyor. Hoca arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların savunmayı Arjantin'den bir takviyeyle güçlendireceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ, VALENTINI İLE ANLAŞTI İDDİASI

TNT Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Boca Juniors forması giyen Nicolas Valentini transferini bitirmeye hazırlanıyor. Inter'in de radarında olan ve Arjantin Milli Takımı'na kadar yükselme başarısı gösteren 23 yaşındaki sol stoper ile Beşiktaş'ın el sıkıştığı öne sürüldü.

KADRO DIŞI KALDI

Sözleşme yenilemediği için bir süredir Boca Juniors tarafından kadro dışı bırakılan Nicolas Valentini, Arjantin ekibiyle bu sezon 9 maça çıktı. 1.87'lik stoper bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan Nicolas Valentini bombası!
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