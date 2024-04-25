SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a sürpriz kanat: Christos Tzolis

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ara transferde önemli hamlelere imza atan siyah- beyazlılar, kadrodaki değişimi sezon sonunda da sürdürmeyi planlıyor. Beşiktaş'ın mevcut hücum hattında sezon sonu bir değişim yaşanması bekleniyor. Cenk Tosun'un biten sözleşmesi ile takımdan ayrılması beklenirken, Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Vincent Aboubakar gibi hücumcuların da takımdan ayrılmaları da gündemde.

Bu sezon Norwich City'den kiralık olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'un formasını giyen ve performansıyla dikkat çeken Christos Tzolis için Beşiktaş iddiası gündeme geldi. İngiliz basınından EDP, 22 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş'ın ilgilendiğini belirtti. Norwich City ile 2026'şa kadar sözleşmesi bulunan Yunan oyuncunun da Beşiktaş'tan gelen bu ilgiye kayıtsız kalmadığı ifade edildi.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Beşiktaş'ın transfer listesine dahil olan Christos Tzolis'in asıl mevkii sol kanat. Yunun yıldız sağ kanat ve forvet mevkiinde de görev yapabiliyor. Profesyonel kariyerinde 163 resmi maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu bu periyotta 63 gol atarken, 21 de asist yaptı ve 84 gole direkt olarak katkı sağladı. (Fotomaç)

