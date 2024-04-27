Bizi finale çıkar hocam!

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan iş birliğiyle uygulanmaya başlanan Dersimiz Futbol Projesi'nin bilgilendirme toplantısı dün Riva'da gerçekleştirildi. Burada konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,dedi.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise,ifadelerini kullandı.Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın spor derslerinin artırılması yönündeki isteğine karşılık vererek,dedi. Bakan Tekin ayrıca Bakan Bak ve TFF Başkanı Büyükekşi'den projedeki 640 okuldan en az 1'er öğrencinin EURO 2024'e milli takımın maçlarını takip etmek için götürülmesi ricasında bulundu.bilgilendirme toplantısının ardından çocuklar kırmızı ve beyaz olarak 2 takıma ayrılıp aralarında 18'e 18 maç yaptı. TFF Milli Takımlar Sorumlusuve eski milli oyuncularilede çocuklarla top oynadı. Karşılaşmanın başlama vuruşunu ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı. A Milli Takım Teknik Direktörüise maçı kenardan takip etti.