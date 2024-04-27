Bizi finale çıkar hocam!

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan iş birliğiyle uygulanmaya başlanan Dersimiz Futbol Projesi'nin bilgilendirme toplantısı dün Riva'da gerçekleştirildi. Burada konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ben TFF'ye, özellikle de Başkan Büyükekşi'ye teşekkür ediyorum. Bu projeyi gönülden destekliyoruz. Şu ana kadar 500 bin öğrenciye ulaştık. Hedefimiz, bu rakamı 1.5 milyona çıkarmak. Çocuklar sizi seviyoruz. Burada bulunan Vincenzo Montella hocama da seslenmek istiyorum: Hocam, Milli Takımımızı EURO 2024'te finale taşıyın"
dedi.
HEDEF 2032'DE ŞAMPİYONLUK
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Türkiye futbolcu fabrikası olarak bugün Avrupa'nın en genç A Milli Takımı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanıyor. Hedef, 2032'de Avrupa şampiyonu olmak. İtalya ile ev sahipliği yapacağımız bu organizasyonda Ay-Yıldızlı ekibimizi zirvede görmek istiyoruz"
ifadelerini kullandı.
640 ÖĞRENCİMİZ ALMANYA'YA GİTSİN!
Milli
Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın spor derslerinin artırılması yönündeki isteğine karşılık vererek, "Önüne spor salonu yaptığınız her okulda beden eğitimi derslerinin sayısını artıracağız. Bahçesinde yüzme havuzu yaptığınız her okulda zorunlu yüzme dersi koyacağız"
dedi. Bakan Tekin ayrıca Bakan Bak ve TFF Başkanı Büyükekşi'den projedeki 640 okuldan en az 1'er öğrencinin EURO 2024'e milli takımın maçlarını takip etmek için götürülmesi ricasında bulundu.
BAŞLAMA VURUŞU BÜYÜKEKŞİ&TEKİN'DEN
Riva'daki
bilgilendirme toplantısının ardından çocuklar kırmızı ve beyaz olarak 2 takıma ayrılıp aralarında 18'e 18 maç yaptı. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop
ve eski milli oyuncular Gökhan Gönül
ile Selçuk Şahin
de çocuklarla top oynadı. Karşılaşmanın başlama vuruşunu ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella
ise maçı kenardan takip etti.