Bol gollü maçta Kocaelispor, Bandırmaspor’u rahat geçti!

Trendyol 1.Lig 32. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, evinde karşılaştığı Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

55. dakikada kaleci Gökhan'ın pası kısa düştü. Araya giren Doğan Can'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Djitte, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1

66. dakikada Yusuf Cihat kaleye sırtı dönükken topu önüne aldı ve iki rakibini eksiltti. Yerden seken topa sağ ayağının üzeriyle vuruşunu yapan Yusuf Cihat meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

69. dakikada merkezden topu getiren Amaral, Candeias'a pasını aktardı. Ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Candeias'ın pasında penaltı noktası üzerinden vuruşunu yapan Amaral meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

74. dakikada sağ kanattan Amaral topu getirdi, pasını ceza sahası içi sağ çaprazındaki Candeias'a aktardı. Ceza sahasına koşu yapan Vukovic, Candeias'ın pası sonrası çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

90+2. dakikada Bandırmaspor'da Dominique Joel Badji sarı kart gördü ancak VAR tavsiyesiyle hakem Alpaslan Şen monitöre giderek pozisyonu tekrar izledi. İncelemenin ardından sahaya dönerek sarı kartı iptal eden hakem Alpaslan Şen, Badji'ye kırmızı kart gösterdi.