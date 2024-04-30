Bayern Münih-Real Madrid maçı muhtemel 11’leri belli oldu! Arda Güler kadroda...

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Yarı finalde zorlu maçta bugün Bayern Münih, Allianz Arena'da Real Madrid'i konuk edecek. Yarı final ilk maçı öncesi iki takımın muhtemel 11'i belli oldu. Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih - Real Madrid karşılaşması bugün (30 Nisan) saat 22:00'da başlayacak.

Real Madrid'de son lig maçında oynayan ve Real Sociedad'a karşı maçın tek golünü atan milli yıldızımız Arda Güler de maç kadrosuna yer almıştı. Peki Bayern Münih - Real Madrid yarı final maçı kadrolar nasıl olacak?

İşte Bayern Münih-Real Madrid maçı muhtemel 11'i...

Bayern Münih: Neuer, Dier, Kim Min-Jae, Upamecano, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Guerreiro, Kane

Real Madrid: Lunin, Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrygo (Brahim Diaz), Vinicius Junior

ARDA GÜLER YEDEKLERDE

Real Sociedad maçında ilk bir lig maçında sahaya 11'de çıkan Arda Güler bu zorlu maçta yedek kulübesinde başlayacak. Ancelotti'nin maçın gidişatına göre milli yıldızı oyuna alması bekleniyor.

