Beşiktaş ve Fenerbahçe, Paulo Diaz’ın peşinde

Trendyol Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. Arjantin basını, Süper Lig'in iki devinin Arjantin ekibi River Plate'de forma giyen Şilili stoper Paulo Diaz'ın peşinde olduğunu ileri sürdü.

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, River Plate forması giyen Şilili stoper Paulo Diaz'ı istiyor. Haberde Rus ekibi CSKA Moskova'nın da 29 yaşındaki futbolcuya talip olduğu belirtildi. Paulo Diaz, bu sezon River Plate formasıyla 17 maça çıktı. Şilili savunma oyuncusu, 1 gollük bir performans sergiledi. Diaz'ın Arjantin ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

1.82 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, stoperin yanı sıra sağ bek ve sol bekte de forma giyebiliyor. Şili Milli Takımı'nın formasını da 46 kez giyerken bir gol kaydetti. 29 yaşındaki Paulo Diaz'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Ajansspor)

