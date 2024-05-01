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Giriş Tarihi: 1.5.2024 12:35 Son Güncelleme: 1.5.2024 13:10

Göztepe’nin ilk bombası Paul Onuachu

DHA
Göztepe’nin ilk bombası Paul Onuachu

2 sene sonra Süper Lig’e dönmeyi garantileyen Göztepe, yeni sezon planlarına da erken başladı. Güçlü ve kaliteli bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu’yu transfer etmek için kolları sıvadı.

Şu an Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere ekibi Southampton'da olan Onuachu'nun yeni sezonda takıma kazandırılacağı ifade edildi.

Trabzonspor'la 30 Haziran 2024 tarihinde sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği de bildirildi. İlk bombayı Onuachu'yu kadroya dahil ederek patlamaya hazırlanan İzmir ekibinin, yine bonservisi Southampton'da olan kaleci Mateuzs Lis'le de yeni sezonda yola devam edeceği vurgulandı.

Bu sezon Trabzonspor formasını 18 maçta terleten Paul Onuachu 12 gol attı. Bordo-mavililerin son olarak 2-0 geriden gelip 4-2 kazandığı Gaziantep FK maçında forma giyen Onuachu hat-trick yaparak karşılaşmaya damga vurdu. Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Lis ise Türkiye'de profesyonel liglerin en az gole geçit veren kalecisi oldu.

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Göztepe’nin ilk bombası Paul Onuachu
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