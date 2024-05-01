Göztepe’nin ilk bombası Paul Onuachu

Şu an Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere ekibi Southampton'da olan Onuachu'nun yeni sezonda takıma kazandırılacağı ifade edildi.

Trabzonspor'la 30 Haziran 2024 tarihinde sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği de bildirildi. İlk bombayı Onuachu'yu kadroya dahil ederek patlamaya hazırlanan İzmir ekibinin, yine bonservisi Southampton'da olan kaleci Mateuzs Lis'le de yeni sezonda yola devam edeceği vurgulandı.



Bu sezon Trabzonspor formasını 18 maçta terleten Paul Onuachu 12 gol attı. Bordo-mavililerin son olarak 2-0 geriden gelip 4-2 kazandığı Gaziantep FK maçında forma giyen Onuachu hat-trick yaparak karşılaşmaya damga vurdu. Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Lis ise Türkiye'de profesyonel liglerin en az gole geçit veren kalecisi oldu.