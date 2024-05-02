Fenerbahçe’de Artem Dovbyk gerçeği ortaya çıktı!

İspanyol La Lig'da bu sezon Girona formasıyla gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'in, Fenerbahçe'ye transferinin son anda gerçekleşmediği öğrenildi.

"GALATASARAY'A SÖYLEDİK"



Radyospor'a konuşan Ukraynalı futbolcunun Türkiye temsilcisi Doğan Ercan, "Dovbyk ilk kez Sivasspor'un gündemine geldi. O dönem Samet Aybaba, Sivasspor'u teknik direktörüydü. İstanbul'a da getirdik. Sonradan vazgeçtiler. Galatasaray'a söyledik.

"2 SENE ÖNCE SÖYLEDİM DOVBYK'İ FENERBAHÇE'YE"



Sonrasında Fenerbahçe ile görüştük. Fakat Ali Koç'un yardımcıları, 'Burası Fenerbahçe burada Dovbyk nasıl oynayacak' dedi. Şimdi Dovbyk, dünyanın en iyi ikinci liginde gol krallığına oynuyor. İspanya'da oynayan bir oyuncu Fenerbahçe'de neden oynamasın ben bunu anlayamıyorum. 2 sene önce söyledim Dovbyk'i Fenerbahçe'ye... İspanya'ya gitmeden önce, Danimarka'ya Midtjylland'a gitti.

"TRABZONSPOR TALİP OLDU AMA ALAMADI"



Sonra tekrar Dnipro'ya döndü; o sırada Fenerbahçe'yle görüşmüştük. Fiyatı o zaman 1.5 milyon Euro'ydu. Fenerbahçe alabilirdi. Sonra Trabzonspor talip oldu. Bu arada iyi maçlar çıkarmıştı, 6 milyon Euro istediler. Trabzonspor da alamadı.

"NAPOLİ'YE GİDECEK"



Geleceği çok parlak bir futbolcu, bunu da şu anda İspanya'da gösteriyor. Menajeriyle görüştüm. İyi bir teklif almışlar. Herhalde Napoli'ye gidecek. Büyük bir transfer parasına gidecek. Büyük bir balığı kaçırmış olduk" dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Girona formasıyla 36 karşılaşmaya çıkan ve 20 gol, 7 asist ile oynayan Ukraynalı forvetin sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR



26 yaşındaki forvet kariyerinde Cherk. Dnipro, Dnipro, Zaria Balti, Midtjlland, Sönderjyske ve Girona formalarını giydi. Ukrayna Milli Takımı'nda da görev alan başarılı oyuncu çıktığı 25 maçta 8 gol ve 3 asist ile oynadı.