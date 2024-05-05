Arda Güler’li R.Madrid 36. kez şampiyon

LA Liga'nın 34. haftasında Girona'nın, Barcelona'yı 4-2 mağlup etmesi sonrası Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid bitime 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla birlikte 73 puanda kalan Katalan ekibi,Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar, puanını 87 yaparak La Liga'da 36. şampiyonluğuna ulaştı. Sezon başında Fenerbahçe'den Real'e transfer olan Arda Güler de ilk sezonunda kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu başkent ekibiyle yaşadı.