Arda Güler’li R.Madrid 36. kez şampiyon

LA Liga'nın 34. haftasında Girona'nın, Barcelona'yı 4-2 mağlup etmesi sonrası Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid bitime 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla birlikte 73 puanda kalan Katalan ekibi, lider Real Madrid'in 14 puan gerisinde kaldı.
Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar, puanını 87 yaparak La Liga'da 36. şampiyonluğuna ulaştı. Sezon başında Fenerbahçe'den Real'e transfer olan Arda Güler de ilk sezonunda kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu başkent ekibiyle yaşadı. R.Madrid gündüz seansında sahasında 19 yaşındaki milli yıldızın 11'de oynadığı maçta Cadiz'i 3-0 mağlup etmişti.