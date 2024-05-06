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Giriş Tarihi: 6.5.2024 22:59 Son Güncelleme: 6.5.2024 23:34

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

"Bugün maça iyi başladık. Aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç tane pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı yaptığımız değişiklerle bir an önce gol atıp öne geçmeyi hedefliyorduk. Oyuncularım, maç boyunca ellerinden geleni yaptılar. Sorumluluk bana aittir. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Önümüze bakıyoruz. Ümitle alakalı bir şey söyleyemeyiz ama matematiksel olarak içinde olduğumuz sürece son maça kadar gideceğiz."

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz
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