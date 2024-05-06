Liverpool’u elinin tersiyle itmişti! Ruben Amorim kararını verdi

Premier Lig takımları başta olmak üzere adı birçok Avrupa deviyle anılan Ruben Amorim Sporting'de kalıyor. Portekiz Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Sporting'de Amorim, kutlamalarda gelecek sezonda da takımda olacağını söyledi.

Amorim açıklamasında, "Kalıyorum. Sporting'le sözleşmem var ve bu şampiyonluğu tüm taraftarlara armağan ediyorum. Şimdi üçüncü şampiyonluk için çalışacağız." dedi.

Avrupa'da birçok takım sezon sonunda mevcut teknik direktörlerüyle yollarını ayıracak. Liverpool'la birlikte West Ham United, Ruben Amorim'in isteyen takımlar arasında yer alıyordu.