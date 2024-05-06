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Giriş Tarihi: 6.5.2024 14:38

Liverpool'u elinin tersiyle itmişti! Ruben Amorim kararını verdi

Liverpool’u elinin tersiyle itmişti! Ruben Amorim kararını verdi

Avrupa takımlarının radarında olan genç teknik direktör Ruben Amorim, kulübü Sporting'te kalacağını açıkladı.

Premier Lig takımları başta olmak üzere adı birçok Avrupa deviyle anılan Ruben Amorim Sporting'de kalıyor. Portekiz Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Sporting'de Amorim, kutlamalarda gelecek sezonda da takımda olacağını söyledi.

Amorim açıklamasında, "Kalıyorum. Sporting'le sözleşmem var ve bu şampiyonluğu tüm taraftarlara armağan ediyorum. Şimdi üçüncü şampiyonluk için çalışacağız." dedi.

Avrupa'da birçok takım sezon sonunda mevcut teknik direktörlerüyle yollarını ayıracak. Liverpool'la birlikte West Ham United, Ruben Amorim'in isteyen takımlar arasında yer alıyordu.

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Liverpool'u elinin tersiyle itmişti! Ruben Amorim kararını verdi
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