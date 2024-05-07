Dursun Özbek SABAH Spor’a açıkladı! Ödemeler ve Florya projesi için flaş sözler...





NİSAN AYINDA BÜTÜN ÖDEMELER YAPILDI

Başkan Özbek'in asıl dikkat çektiği nokta ise G.Saray'ın mali konularda sıkıntı yaşadığı iddialarıydı. Bu tarzdaki haberlere sert çıkan ve öfkelendiğini söyleyen başkan Özbek, "Bu iddialar tamamen asılsız" dedi.

Özbek konuyla ilgili "Nisan ayı sonunda bütün ödemeleri yaptık. Ve bu ödemeler sadece futbol takımı ile sınırlı değil. Futbol dışında voleybol, basketbol, su topu, eskrim, yüzme branşları gibi amatör sporlarda bile bütün oyuncularımın ödemeleri yapıldı, borcumuz sıfır. Bunu çıkaranlar, G.Saray'ın huzuruna dinamit koymaya çalışıyor. Bir daha söylüyorum; bizim sporcularımıza delikli kuruş borcumuz bile yok! Yönetim, futbolcular, teknik heyet ve taraftarlarımızla şampiyonluğa inandık ve bu yolda başarılarımızla yürüyoruz." açıklamasını yaptı.