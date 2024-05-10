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Giriş Tarihi: 10.5.2024 11:44

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'da orta sahaya Galarza sürprizi

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da orta sahaya Galarza sürprizi

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda orta saha takviyesi yapmak için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar, Genk'ten Arjantinli Matias Galarza'yı gündemine aldı.

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor. Yeni sezona da güçlü bir kadroyla girmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, kadro mühendisliği konusunda ince eleyip sık dokuyor.

Önümüzdeki sezonda Avrupa'da boy gösterecek Galatasaray, yaz transfer sezonunda Belçika ekibi Genk forması giyen Arjantinli orta saha Matias Galarza'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak. 22 yaşındaki genç orta sahayı yakından takip eden Aslan, sezon bittikten sonra futbolcu ve kulübüyle temaslarını sıklaştıracak.

2002 doğumlu orta saha oyuncusu, Genk formasıyla bu sezon 43 resmi maça çıktı. 1.80 boyundaki Tangocu bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Galarza, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor. Sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan futbolcunun piyasa değeri ise 5 milyon euro. Matias Galarza, 2022 senesinde Argentinos'dan Genk'e transfer olmuştu. (A Spor)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'da orta sahaya Galarza sürprizi
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