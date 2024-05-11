Son dakika Beşiktaş haberi: Milot Rashica için Beşiktaş’a teklif yağmuru!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın sezon başında Norwich City'den transfer ettiği Milot Rashica ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların yıldızına Avrupa'dan 3 kulübün ilgi duymaya başladığı belirtildi.

Beşiktaş'ta gösterdiği performans sonrası dikkat çeken Milot Rashica'ya İtalya Serie A'dan 2, İngiltere Championship'ten 1 kulübün kanca attığı öğrenildi.

Milliyet'te yer alan haberde siyah-beyazlıların, Kosovalı futbolcu için 11 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinin olduğu aktarıldı.

Milot Rashica bu sezon başında imza attığı Beşiktaş'ta 39 karşılaşmada süre aldı. 27 yaşındaki sağ kanat bu müsabakalarda 5 gol atma başarısı gösterdi. Milot Rashica, takım arkadaşlarına 7 asist yaptı.