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Giriş Tarihi: 11.5.2024 12:12

Son dakika Beşiktaş haberi: Milot Rashica için Beşiktaş'a teklif yağmuru!

Son dakika Beşiktaş haberi: Milot Rashica için Beşiktaş’a teklif yağmuru!

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş formasıyla son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Milot Rashica'ya 3 takım birden talip oldu. İşte tüm detaylar...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın sezon başında Norwich City'den transfer ettiği Milot Rashica ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların yıldızına Avrupa'dan 3 kulübün ilgi duymaya başladığı belirtildi.

Beşiktaş'ta gösterdiği performans sonrası dikkat çeken Milot Rashica'ya İtalya Serie A'dan 2, İngiltere Championship'ten 1 kulübün kanca attığı öğrenildi.

Milliyet'te yer alan haberde siyah-beyazlıların, Kosovalı futbolcu için 11 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinin olduğu aktarıldı.

Milot Rashica bu sezon başında imza attığı Beşiktaş'ta 39 karşılaşmada süre aldı. 27 yaşındaki sağ kanat bu müsabakalarda 5 gol atma başarısı gösterdi. Milot Rashica, takım arkadaşlarına 7 asist yaptı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Milot Rashica için Beşiktaş'a teklif yağmuru!
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