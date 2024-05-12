SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih ve Rashica’dan 40 milyon Euro bekleniyor

Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluk adına çok daha iddialı bir kadro kurmak isterken neredeyse kale hariç her bölgede büyük bir değişim yaşanması bekleniyor. Bu doğrultuda birçok yıldız isim için girişimlerde bulunan Beşiktaş yönetimini eldeki oyuncularla ilgili de zorlu kararlar bekliyor.

RASHICA'DA BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Kosovalı yıldız Milot Rashica ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon gol katkısında Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar ile birlikte çift haneyi gören 4 Beşiktaşlı'dan biri olan; 5 gol ve 6 asist üreten Milot Rashica'yı Serie A'dan iki, Championship'ten bir takım takibe aldı. Beşiktaş yönetimi, Milot Rashica'nın bonservis bedelini belirlemiş durumda. Sezon başında Norwich'ten 5 milyon Euro'ya transfer edilen Kosovalı kanat için yönetim, 10 milyon Euro talep ediyor.

SEMİH'E ALMANYA'DAN KANCA

Bu arada Alman basını, Kara Kartal'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy için de Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un devreye girdiğini yazdı. Kulübün, 18 yaşındaki yeteneğin menajeri ile temasa geçerek bilgi aldığı öne sürüldü. Siyah-Beyazlı kulüp, Semih Kılıçsoy için teklifleri Euro 2024 sonrasında değerlendirecek. Beşiktaş'ın bonservis beklentisinin 30 milyon Euro olduğu bildirildi. (Fanatik)

