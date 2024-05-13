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Giriş Tarihi: 13.5.2024 16:45

Newcastle ilk transferini bitiriyor: Tosin Adarabioyo

Newcastle ilk transferini bitiriyor: Tosin Adarabioyo

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Newcastle United gözünü Tosin Adarabioyo'ya çevirdi.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Şampiyonlar Ligi vizesini alan ancak bu sezon sakatlık problemleriyle zorluk yaşayan Newcastle United yeni sezonun çalışmalarına hız verdi. Daily Mail'de yer alan habere göre Newcastle United gözünü Fulham forması giyen Tosin Adarabioyo'ya çevirdi.

Haberin detaylarında Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 26 yaşındaki İngiliz stoper, Newcastle'dan gelecek teklife oldukça sıcak baktığı söylendi. Bu sezon savunmada yaşadığı sakatlık sorunlarıyla büyük zorluklar yaşayan Newcastle United'ın da bu transferi bir an önce bitirmek istediği iddia edildi. Bu sezon Fulham formasıyla 25 resmi maça çıkan Tosin Adarabioyo bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

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Newcastle ilk transferini bitiriyor: Tosin Adarabioyo
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