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Giriş Tarihi: 13.5.2024 19:44 Son Güncelleme: 13.5.2024 19:52

SON DAKİKA: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı

SON DAKİKA: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, "Çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım." dedi.

Fenerbahçe, başkanlık seçimine giderken mevcut başkan Ali Koç adaylığını açıkladı, Sadettin Saran ise Koç lehine çekildiğini duyurdu. Bunun üzerine Aziz Yıldırım da başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe kongre ve divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başlamıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor ile oynanan maçta Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulunmuştu.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"Çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım."

Aziz Yıldırım'ın, 15 Mayıs Çarşamba 13:30'da basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı
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