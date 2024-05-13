SON DAKİKA: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı

Fenerbahçe kongre ve divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başlamıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor ile oynanan maçta Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulunmuştu.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"Çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım."