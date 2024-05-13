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Giriş Tarihi: 13.5.2024 17:47 Son Güncelleme: 13.5.2024 17:52

SON DAKİKA: Murat Özbostan canlı yayında duyurdu! Aziz Yıldırım'dan adaylık kararı

SON DAKİKA: Murat Özbostan canlı yayında duyurdu! Aziz Yıldırım’dan adaylık kararı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem bir yandan da başkanlık seçimi. Ali Koç'un adaylığını açıklamasının ardından Aziz Yıldırım'ın da aday olması bekleniyor. SABAH Spor müdür Murat Özbostan, A Spor canlı yayınında Aziz Yıldırım'ın adaylığına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe, başkanlık seçimine giderken mevcut başkan Ali Koç adaylığını açıkladı, Sadettin Saran ise Koç lehine çekildiğini duyurdu. Bunun üzerine Aziz Yıldırım'ın yapacağı hamle beklenmeye başlandı.

Fenerbahçe kongre ve divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor ile oynanan maçta Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulunmuştu.

CANLI YAYINDA DUYURDU

A Spor ekranlarında Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi konuşulurken Murat Özbostan, Aziz Yıldırım'ın adaylığı için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Özbostan, "Aziz Yıldırım gün içerisinde adaylığını duyuracak. Hatta getireceği teknik adamı da açıklayacak" diye konuştu.

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SON DAKİKA: Murat Özbostan canlı yayında duyurdu! Aziz Yıldırım'dan adaylık kararı
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