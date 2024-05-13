SON DAKİKA: Murat Özbostan canlı yayında duyurdu! Aziz Yıldırım’dan adaylık kararı

Fenerbahçe kongre ve divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor ile oynanan maçta Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulunmuştu.

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A Spor ekranlarında Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi konuşulurken Murat Özbostan, Aziz Yıldırım'ın adaylığı için dikkat çeken ifadeler kullandı.