Süper Lig devlerinin istediği Oğuz Aydın’a sürpriz talip!

Süper Lig'de bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan ve Alanyaspor'un yükselen yıldızı Oğuz Aydın'ın adı Süper Lig'in dört büyük takımıyla da anılırken, genç futbolcuya yurt dışından talip çıktığı iddia edildi.

Milli Takım'a kadar yükselmeyi başaran Oğuz Aydın için gelen ilk resmi teklif belli oldu. Haber Global'de yer alan habere göre; 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip eden Rus devi CSKA Moskova'nın, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kapısını çaldığı ifade edilirken, yönetimin bu transferde şu ana kadar herhangi bir bonservis bedeli belirlemediği ortaya çıktı.