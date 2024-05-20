Süper Lig’de 37. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Beşiktaş son dakikada penaltı kazanmıştı...

TFF, Süper Lig'in 37. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- İstanbulspor - Sivasspor müsabakasının 64. dakikasında köşe vuruşu sonrası hakem Ömer Faruk Turtay, elle oynama belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Turtay, penaltıyı iptal ederek köşe vuruşu kararı verdi.

- Gaziantep FK - Fatih Karagümrük karşılaşmasının 53. dakikasında Ceccherini'nin Markovic'e yaptığı müdahale sonrası hakem Zorbay Küçük sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen Küçük, sarı kartı iptal ederek Ceccherini'yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

- Kayserispor - Konyaspor mücadelesinin 14. dakikasında duran topta Uğurcan'ın yerde kalması sonrası VAR hakem Halil Umut Meler'e uyarıda bulundu. Pozisyonu izleyen Meler, Duckens Nazon'un kural dışı hareketi nedeniyle direkt kırmızı kart gösterdi.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇININ VAR KAYDI

Beşiktaş'ın sahasında Hatayspor'u konuk ettiği mücadelenin 90+5'inci dakikasında ev sahibi ekipte sağ kanattan kazanılan kornerde Muçi ortasını yaptı. Mustafa Hekimoğlu'nun kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Altıpas içinde oluşan karambolde Salih Uçan, Kamil Ahmet Çörekçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, önce oyunu devam ettirirken, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Cihan penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?

CİHAN AYDIN: Sahada inceleme mi? Tamam.

CİHAN AYDIN: Gustavo geldim.

VAR: Cihan, temas noktası burası tamam mı?

CİHAN AYDIN: Temas noktası, tamam.

VAR: Şimdi ileri geri oynatacağım tamam mı?

CİHAN AYDIN: Tamam.

VAR: Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?

CİHAN AYDIN: Tamam, gördüm. Bir kez daha lütfen. 2 numara…

VAR: 2 numara, doğru.

CİHAN AYDIN: Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?

VAR: Doğru.

CİHAN AYDIN: Tamam, teşekkürler.