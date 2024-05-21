Metin Öztürk: Bu süreç seçim malzemesi olmamalı

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, derbinin ardından yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Kartal, Hulusi Belgü, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ile beraberindeki Fenerbahçe yöneticileri ve diğer failler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Batum, ilk şikayeti yapanların da kendilerinin olduğunu belirtti. Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk ise bu iddialara cevap verdi.

Süheyl Batum, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, "Dün yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte Ali Koç, Emre Kartal, Hulusi Belgü, Ertuğrul Karanlık ile beraberindeki Fenerbahçe yöneticileri ve diğer failler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. İlk suç duyurusu tarafımızca yapıldığından ve en eski dosya bizim ikame ettiğimiz dosya olduğundan aradaki hukuki ve fiili bağ nedeniyle yedi şikayet dosyası da bizim dosyamızla birleşecektir. Bu kapsamda başsavcılık tarafından şüpheliler Emre Kartal, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ifadeye çağrılmış olup hukuki süreç tarafımızca etkin ve kararlı bir şekilde takip edilecektir. Ali Koç, Emre Kartal, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve diğer şüpheliler hakkında evleviyetle iddianame tanzim edilmeli ve kamu davası açılmalıdır. Son tahlilde Galatasaray'ın hak ve menfaatleri ile itibarını korumak, yapılan ahlaksızlığa karşı hukuki zeminde mücadele etmek için sonuna kadar mücadelemiz devam edecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur" ifadelerini kullandı.

METİN ÖZTÜRK: SÜREÇ, İLK ANDAN İTİBAREN BİZZAT BAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Kendileri tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, "Pazar günkü maç sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak başkanımızın talimatıyla derhal Hukuk Birimimiz tarafından, görevi kötüye kullanan kamu görevlileri, Ali Koç ve yancıları, olaylara karışan futbolcu ve teknik heyet elemanları hakkında, Kulübümüz, Başkanımız, Kulüp Yöneticilerimiz ve tedavisi halen süren Stat Müdürümüz adına suç duyurusunda bulunmuştur. Savcılık tarafından şikayetlerimize binaen derhal soruşturma başlatmıştır. Nitekim soruşturma evrakı incelendiğinde soruşturmanın münhasıran bu dosyalara ilişkin başlatıldığı görülecektir. Süreç, ilk andan itibaren bizzat Başkanımız liderliğinde titizlikle takip edilirken

değerli bir hukukçu olan Süheyl hocamızın bu konunun camiamız açısından önemini gözetmeden, rol kapmak amacıyla konuyu bir seçim malzemesi olarak kullanma çabasını hayretle karşıladık. Camiamızın birlik ve beraberlik içinde olması gereken bir ortamda, böyle hassas bir konuyu kimse bireysel şova dönüştürmemeli. Süheyl Hoca ve ekibinin oy kaygısı gütmeden Galatasaray'ın meselelerine destek vermesini beklerdik. Kendisine yakışan bu olurdu" şeklinde konuştu.