Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Barış Kalaycı yarışı!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile Fenerbahçe, genç oyuncu transferlerine de yöneldi. İki ekip aynı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Alman basınında yer alan habere göre, iki ezeli rakibin Union Berlin'in U19 takımında forma giyen 10 numara Barış Kalaycı ile ilgilendiği kaydedildi. 18 yaşındaki futbolcuya takımında gösterdiği performansın ardından ilginin büyük olduğu öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ BİRKAÇ HAFTA GEÇERLİ

Fiorentina, Udinese ve Parma'nın da genç futbolcuyu takip ettikleri ifade edildi. Union Berlin, Barış Kalaycı ile kısa bir süre önce profesyonel sözleşme imzalamıştı. Alman basınında yer alan haberde, genç futbolcunun takımla olan sözleşmesinin sadece birkaç hafta daha geçerli olacağı kaydedildi. Union Berlin'in Barış Kalaycı'yı takımda tutmak için hamle yapması gerektiği vurgulandı.

BARIŞ KALAYCI KİMDİR?

2005 doğumlu Barış Kalaycı, bu sezon Union Berlin U19 takımında 21 maça çıkarak 1 gol atmış ve 3 asist yapmıştı. Toplamda 1056 dakika sahada yer alan genç futbolcu, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Barış Kalaycı, 2019-2020 sezonunda BFC Dynmao altyapısından Union Berlin'in altyapısına transfer olmuş ve o günden beri kulübün formasını terletiyordu. 5 sezondur Union Berlin'e hizmet eden Kalaycı, bu süreçte alt yaş kategorilerinde de başarılı performanslar sergileyerek A Takım'a yükselme fırsatını elde etti. (Ajansspor)