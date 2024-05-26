Başakşehir’den Adana Demirspor’a gol yağmuru!

56'ncı dakikada sol kanattan atak geliştiren Başakşehir FK'da Piatek, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Piatek'in çaprazdan çektiği şutta top az farkla auta gitti.

67'nci dakikada Başakşehir FK penaltı kazandı. Ceza sahasında Mohammadi ile girdiği mücadele Dubois yerde kaldı. Maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

68'inci dakikada Başakşehir FK 5'inci golü buldu. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Piatek'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-5.

89'uncu dakikada Adana Demirspor 2'nci golü buldu. Michut'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mendoza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-5.

90+1'inci dakikada Başakşehir 6'ncı golü buldu. Ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-6.

Başakşehir FK, Adana Demirspor'u 6-2 mağlup etti. (DHA)

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